Qu'est-il arrivé au management ?

Le nouveau manifeste de Seth Godin, le célèbre visionnaire du travail et du leadership ! Dans ce manifeste, l'auteur et conférencier à succès Seth Godin compare le monde entrepreneurial actuel à une ruche. Il propose 144 conseils qui encouragent le lecteur, telle une abeille ouvrière, à créer les conditions de travail optimales par le management et le leadership. L'auteur développe une réflexion passionnante sur le travail et le management et tente de répondre à la question : " Comment en est-on arrivés là ? " L'instabilité économique et l'essor du télétravail ont nourri chez nombre de collaborateurs un sentiment de déconnexion et de désengagement donnant lieu à une surveillance accrue de la part des dirigeants et à une hausse des licenciements et démissions. Seth Godin propose dans cet ouvrage une alternative à cette tendance en montrant la voie à suivre pour garantir à toutes les personnes employées dans l'écosystème entrepreneurial la capacité d'action, la dignité et le respect. Le choix est simple : nous pouvons endurer le poids du capitalisme industriel en traitant les gens comme des objets jetables et remplaçables, ou nous réunir pour construire une société entrepreneuriale responsable et qui fait confiance à chacun pour fournir le meilleur. Et vous, quand entrez-vous dans la ruche ?