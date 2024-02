Petit traité de l'ardeur

Face à elle-même, partie en retraite dans une cabane, Blanche de Richemont parcourt un chemin intérieur qui, d'étape en étape, lui fait approcher ce qu'est le courage et ce supplément de lumière qu'il peut nous apporter. Comment chaque jour garder courage et ardeur ? Pour répondre à cette question, Blanche de Richemont est partie à la rencontre d'une ermite, d'un chirurgien, d'un militaire, de personnalités engagées, d'hommes et de femmes anonymes. Solitaire, dans une cabane, au coeur de l'hiver, elle a voulu nous raconter l'élan formidable, le souffle puissant de cette quête. Allez, courage ! Ce livre, nous dit-elle, n'est pas un appel aux armes mais un appel aux âmes. " Dans un récit où elle tisse son expérience avec celles de témoins, Blanche de Richemont explore la vertu du courage sous toutes ses coutures. " La Croix