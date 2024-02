Manger sain pour trois fois rien. 40 menus à moins de 3 € - 250 recettes

A l'heure où l'inflation galopante menace l'équilibre alimentaire de bon nombre de foyers, ce livre démontre que " manger sain pour trois fois rien ", c'est possible, en faisant preuve de bon sens et d'imagination. Avec des explications, 250 recettes et le coût de chacune, et des suggestions de menus bio et équilibrés pour moins de 3 € par personne !