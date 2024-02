Les chroniques d'Atlantide Tome 2

Quand l'ennemi est à nos portes... Le roi Leoden est désormais hors de danger et se soigne des drogues qui lui ont été administrées par le puissant Hak-na, Grand Prêtre du culte de Rankoom. Mais la menace d'une guerre gronde aux portes d'Atlantide ! Hak-na a soulevé une armée et ne compte pas refaire la même erreur deux fois : Atlantide ne sera bientôt que cendres. Dans sa folie, il a réussi à enrôler les guerriers de l'Empire de Mu qui s'est rallié à sa cause. Des hommes menés par le terrible Thorun accostent déjà sur la côte nord ! Pendant ce temps, un conseil exceptionnel s'est tenu à Atlantide, le roi et son frère Eoden doivent rassembler leurs forces. L'ennemi, assoiffé de sang, a doublé quand certains de leurs alliés ne peuvent plus combattre... Artemion, la forgeronne du royaume, pourrait peut-être les aider en imaginant un nouvel alliage, un métal aussi léger que résistant qui permettrait à Eoden de recouvrer toute sa mobilité au combat... Au milieu des flèches et des lances brisées, le bataille sera épique. Il en va de la survie de la cité... Le second tome de cette trilogie ambitieuse nous invite à entrer au coeur du combat ! Un récit fantasy mené tambour battant où s'imbriquent intrigues politiques, sorcellerie et action débridée. Par le dessinateur actuel de la série à succès Les Forêts d'Opale.