Love Coach Koigakubo-kun Tome 1

Eiko, une jeune femme célibataire de 29 ans, passionnée de jeux vidéo, se sent de plus en plus seule car toutes ses copines la lâchent les unes après les autres pour se marier. Un beau jour, Koigakubo, un splendide jeune homme, débarque dans sa vie professionnelle. Lors d'une soirée arrosée entre collègues, ce dernier lui fait une proposition étonnante : devenir son coach en amour !