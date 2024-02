A moi la nuit, toi le jour

Tiffany et Leon partagent un appartement. Tiffany et Leon partagent un lit. Tiffany et Leon ne se sont jamais rencontrés. Tiffany Moore a désespérément besoin d'un logement pas cher. Leon Twomey travaille de nuit et a absolument besoin d'argent. Leurs amis respectifs pensent qu'ils sont complètement fous, mais aux grands maux les grands remèdes : pourquoi ne pas tout simplement partager un appartement, même s'ils ne se connaissent pas ? Leon habite le studio le jour de 9 heures à 18 heures, Tiffany le reste du temps. Mais entre les ex un peu fous, les clients exigeants, un frère emprisonné à tort et, bien sûr, le fait qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils vont découvrir que pour avoir un foyer harmonieux, il vaut mieux ne pas s'en tenir aux règles et suivre son coeur ...