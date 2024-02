L’Homme superflu

Lorsque Tesla Crane, richissime et très célèbre inventrice, embarque sous un faux nom à bord d'un vaisseau de croisière entre la Lune et Mars pour célébrer sa lune de miel, elle est loin de se douter qu'un meurtre va être commis pendant le voyage. Et encore moins que c'est Shal, son tout aussi fortuné et illustre époux, qui va en être accusé par le service de sécurité. Armée d'un verre de martini et de son humour caustique, aidée de son adorable chien, Gimlet, et de Fantine, son intraitable avocate restée sur Terre, Tesla va tout faire pour innocenter Shal, mettre hors d'état de nuire le criminel et, enfin, reprendre le cours plus ou moins tranquille de son voyage de noces...