L'Europe face à l'Ukraine

Les Européens font face à un choc : le retour de la guerre. Ce choc succède à celui du Covid et au Brexit. Ce livre raconte la métamorphose de l'Europe causée par ces cinq années qui l'ont changée en profondeur. A moins qu'elle n'ait révélé l'UE à elle-même, avec ses robustesses et ses vulnérabilités, son étaticité et sa solitude. Dans l'épreuve, l'Europe est à la croisée des chemins. Du choc de la guerre russe découle deux scénarios pour 2050 : devenir un Etat d'un nouveau type, une néo-puissance démocratique et attractive ; ou devenir une province vieillie d'un néo-empire.