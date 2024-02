Docteur Jekyll et Mister Hyde. CM1

Cette collection a été spécialement conçue pour des jeunes lecteurs de 7 à 9 ans, scolarisés en classe de CE1 au CM1. Elle reprend des grands textes de la littérature pour enfants et adolescents tout en les rendant accessibles à leur niveau de compréhension. Les textes sont adaptés pour être lisibles et compréhensibles par des lecteurs de CE1, CE2 ou CM1. De belles illustrations les accompagnent. En fin d'ouvrage, un lexique et des questions de compréhension permettent de vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu. Une belle édition, adaptée, du chef-d'oeuvre de Stevenson pour découvrir un chef d'oeuvre de la littérature fantastique !