Le Dernier Arbre. Une graine d'espoir

L'histoire de cet album : Olive vit dans un monde sans arbre... Un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, mais où les forêts luxuriantes et leurs feuilles dansant au gré des vents ne sont plus que des lointains souvenirs.Mais Olive est une jeune fille courageuse, prête à suivre partout son imagination. Alors, lorsqu'elle découvre une porte qui pourrait la mener vers son plus grand rêve, elle n'hésite pas à saisir sa chance. Qui sait ? Peut-être que, de l'autre côté, elle trouvera de quoi semer de nouveaux espoirs... Les plus de cet album : Un album poétique, doux et percutant, qui conte la fragilité de la nature tout en montrant sa magnificence.