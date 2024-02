Décloisonner les identités. Essai sur les enjeux anthropologiques de l'altérité

A force d'être instrumentalisée de toute part, l'identité est devenue une notion encombrante dont on ne retient en général que la face sombre faite de repli sur soi, de xénophobie et sacralisation des racines culturelles... oubliant que la question essentielle de l'identité, " qui suis-je ? ", ne trouve sa réponse qu'en dehors de nous. Sans l'autre, pas d'altérité et donc pas de singularité ; pas de différence, pas de ressemblance et donc pas de référence à laquelle se rattacher. Toute réduction identitaire amoindrit une humanité qui se réalise pleinement dans sa relation à l'autre. C'est l'ambition de cet ouvrage que d'analyser, au prisme des nombreuses recherches menées depuis une quinzaine d'années, les déclinaisons de l'identité et de tenter ainsi de faire émerger cet homo alterus qui fera que notre avenir sera humaniste... ou pas.