Le Petit oracle de la boule de cristal

Recevez les messages de l'univers... Ce magnifique oracle de 13 cartes est un merveilleux outil de divination, facile à utiliser et à transporter avec soi grâce à son petit format qui tient dans une poche. Grâce aux cartes présentées dans le livret explicatif et aux puissantes illustrations de chacune d'entre elles, obtenez rapidement les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Mélangez les cartes, piochez-en une et découvrez les messages simples et directs que le Divin vous envoie.