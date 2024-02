Viens découvrir les animaux sauvages ! De quelle couleur sont les taches de la girafe ? Et de quelle couleur sont les lionceaux ? Observe bien les dessins et mets toutes les pièces de puzzle à leur place. Ce livre spécialement conçu pour les tout-petits stimule la motricité fine et le sens de l'observation de votre enfant. Les grandes pièces de puzzle avec leurs coins arrondis sont adaptées aux petites mains et faciles a manipuler.