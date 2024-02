Le carnet Livementor. Faites de votre projet une réalité

1 Français sur 2 rêve de lancer son projet, mais en 2018, plus de 50 000 dirigeants d'entreprise ont connu une liquidation et moins de la moitié des micro-entrepreneurs sont encore actifs 3 ans après leur création. Ce carnet à remplir soi-même est un moyen concret de se lancer. Après la théorie (La Méthode LiveMentor, ed. Alisio), place à la pratique ! 12 étapes-clés pour construire pas à pas le projet qui vous ressemble avec un " coaching " façon LiveMentor : exercices, tableaux de progression, espace de brainstorming et conseils pratiques pour débloquer la situation et passer à l'étape suivante. Avec ce carnet, votre projet est à portée de main.