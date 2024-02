Entretien avec le jury. 200 questions sur la fonction publique d'Etat catégories B et C, Edition 2024-2025

Ce livre propose un entraînement intensif pour réussir l'épreuve d'entretien avec le jury des concours et examens professionnels de la fonction publique d'Etat de catégories B et C en 2024-2025. Il propose : les informations sur les concours, les métiers ; un test d'auto-évaluation et deux plannings de révisions (concours externes ; concours internes et 3e voie) pour organiser votre préparation ; des conseils pratiques pour présenter votre parcours professionnel et valoriser vos compétences ; des exemples de lettre de motivation, de RAEP et de présentation ; 200 questions incontournables sur la fonction publique d'Etat classées en 5 thèmes : service public, collectivités territoriales, finances et commande publiques, environnement professionnel, management ; des réponses synthétiques et précises pour maîtriser les connaissances indispensables. OFFERT en ligne : un fil d'actu mois par mois + 5 tutos vidéo pour l'oral + une boîte à outils, contenant des astuces anti-stress, des conseils du jury, les pièges à éviter et des règles de communication orale (gestuelle, vocabulaire, regard, etc.)