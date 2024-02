Benani. La puissance du pardon

Pardonnez pour libérer votre âme. Malgré sa difficulté à accepter le principe de la réincarnation, Arissiel reprend corps en tant que Ari, fils de Benani, son propre fils dans son ancienne vie. Accompagné par son guide spirituel, il développe des dons psychiques qui lui permettent de venir en aide à d'autres personnes. Après plusieurs années de conflit, il devra, entre autres, faire la paix avec son père. Saura-t-il découvrir son véritable passé pour débloquer son avenir ? Cette saga de Lise Bourbeau révèle les mystères de l'âme et vous invite à élever votre conscience vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'Univers.