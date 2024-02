Qui a volé la carotte ? : premier titre de la nouvelle collection Un cherche-et-trouve pas comme les autres ! Un-cherche-et-trouve déjanté avec des questions et des illustrations rigolotes pour s'amuser ! Un univers fort et des illustrations graphiques qui diffèrent des cherche-et-trouve habituels. Un livre à la fabrication originale avec des couleurs Pantone pour un rendu vif et un point d'interrogation en creux sur la couverture.