Le Précurseur Tome 3 : La Grâce et la Gloire

Trinity a débusqué le Précurseur, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. A présent, elle doit mener la bataille contre cet ennemi d'une puissance sans commune mesure. Même l'aide des Gardiens et des démons réunis ne suffira pas à lui assurer la victoire. A situation désespérée... Trinity est prête à tout tenter, y compris à ramener sur Terre le premier et le plus dangereux des anges déchus.