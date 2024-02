Bodyguards Tome 2 : Cruz

Protéger, défendre... résister. Dans la fratrie Westwood, Cruz est le spécialiste de la protection des célébrités. Il est dans son élément parmi le luxe et les paillettes et a déjoué avec brio tous les dangers de chacune des missions qui lui ont été confiées. Alors se faire poignarder en dehors de son service en voulant porter secours à une inconnue, c'est sûr, il ne s'y attendait pas ! D'autant que la mystérieuse jeune femme n'est pas une anonyme : il s'agit d'Eve DeLuca, la mannequin la plus en vogue du moment. Il croyait ne jamais la revoir, jusqu'au jour où elle se présente à l'agence Westwood à la recherche d'un garde du corps. Et pas n'importe lequel : c'est Cruz qu'elle veut, et personne d'autre. Là où ses frères y voient un caprice de starlette, Cruz perçoit la fragilité sous la surface chez Eve : il accepte la mission et s'envole pour New York avec elle, pour plonger dans son quotidien... bien moins glamour qu'il n'y paraît. Au contact l'un de l'autre, Cruz et Eve se retrouvent tiraillés entre leurs obligations professionnelles et la tension électrique qui crépite entre eux. Consumés par leurs sentiments naissants, combien de temps pourront-ils résister ?