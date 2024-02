Les Moissons de l'exil

En juin 1848, la France a faim et le peuple de Paris se soulève. C'est l'insurrection ! Jean et Albertine choisissent l'exil en Algérie, laissant la ferme au père et à la mère. Justine et Jules fuient la révolution manquée. Vingt-mille Français embarquent sur les quais de Bercy pour un long et périlleux périple. Tous volontaires pour peupler la nouvelle France ! En traversant la Méditerranée, l'espoir au coeur, ils rêvent d'une autre vie. La réalité se révèle toute autre. Ils découvriront un pays, un climat, un peuple métissé où Juifs, Arabes, Européens vivent ensemble depuis des siècles. Seuls leur ténacité et leur courage assureront leur survie. Ils surmonteront mille épreuves pour bâtir leur village : Aïmïa dans l'Oranie. Sous un soleil ardent, leurs destinées se mêleront, portées par le courage de Baptiste, la passion de Justine, la solidarité de Jules, l'amour fou de Moktar, le rêve d'un nouveau monde pour Philibert.