Ce que la gauche doit à l'écologie

L'écologie politique est souvent associée aux pensées critiques de gauche sans que ses apports spécifiques à la critique sociale soient relevés. Dans quelle mesure la pensée et les pratiques écologistes bousculent-elles certaines idées encore productivistes ou dominatrices du socialisme ? Si elles héritent de certaines idées, valeurs et formes politiques du socialisme dans toute sa diversité, elle réactualise aussi ses thèmes dans le contexte d'urgence environnementale et climatique : aliénation, domination et émancipation prennent un autre sens. Les analyses écologistes de ces phénomènes renouvellent l'analyse des contradictions du capitalisme. L'écologie politique perturbe le socialisme dont elle s'inspire en offrant une autre conception des problèmes de la société industrielle et des solutions pour une société écologiste, inspirées par d'autres valeurs. Critique du productivisme et du dualisme nature-culture, écoféminisme et écosocialisme, décroissance et autogestion : comment les idées écologistes peuvent-elles nourrir la gauche aujourd'hui ?