Comme à son habitude, elle a pris le volant de son autobus, mais au lieu de tourner à droite en sortant de l'entrepôt, elle est partie à gauche. Où vont les autobus quand ils n'ont pas d'itinéraire ? Ils roulent. Le long des rues, des places, des avenues. Ils s'aventurent dans des campagnes où ils n'ont rien à y faire. Et des gens montent à bord car c'est à cela que servent les transports en commun. Ils exigent qu'on les conduise là où leur désir les appelle. Les conducteurs d'autobus ne sont pas autorisés à demander aux passagers pourquoi ils tiennent tant à se rendre à tel ou tel endroit. Et c'est bien dommage. En embarquant dans l'autobus de Daphné Vanel, vous apprendrez qu'en regardant les autres, en les écoutant sans chercher à les juger, le monde change de couleur, l'espace et le temps se matérialisent, le banal disparaît, le rire se mêle aux larmes et la vie vibre comme vibrent les cordes des violoncelles.