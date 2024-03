Idées reçues sur les familles monoparentales

Malgré la part croissante des familles monoparentales dans la population française, les représentations archétypales demeurent, largement nourries par des figures antagonistes. La " pauvre fille " mère vs la célibattante, la mère courage vs la mère assistée, jusqu'à la veuve éplorée que tout oppose à la veuve joyeuse ! Ces représentations issues pour parties du XIXe siècle, empêchent de voir qu'entre monoparentalité subie et monoparentalité choisie, il y a une grande variété de situations. Ce sont ces variations et ces ambiguïtés que cet ouvrage ambitionne d'explorer, déconstruisant ainsi les idées reçues sur ces familles pour montrer les inégalités auxquelles ces mères, ces pères ainsi que leur(s) enfant(s) sont encore aujourd'hui exposés.