Pou Hakanononga - Une statue de l’île de Pâques. Pou Hakanononga Une statue de l’île de Pâques

Les Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH) sont un établissement fédéral scientifique situé à Bruxelles. Il s'agit de la plus grande institution muséale du pays, avec les collections les plus diverses composées d'objets provenant de tous les continents, datant de la Préhistoire à l'après- guerre. La statue colossale en pierre, pesant six tonnes, ramenée en Belgique en 1935, est un cadeau des autorités chiliennes en remerciement de l'excellent travail scientifique réalisé par l'équipe dirigée par l'archéologue français Alfred Métraux et l'ethnologue belge Henri Lavachery. Le navire- école Mercator, que l'on peut encore visiter à Ostende, la ramena au port d'Anvers. La statue est un deux colosses entiers de l'île de Pâques à avoir quitté ses terres.