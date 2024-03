Captives-Crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec

Les créatrices du populaire balado québécois " Captives ", Annie Laurin et Michèle Ouellette, racontent treize histoires inédites de crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec.? Elles démêlent des affaires irrésolues et résolues, où derrière chaque victime, subsistent encore aujourd'hui la douleur incommensurable des proches et des questions laissées sans réponse. La faible couverture médiatique et les ratés judiciaires de plusieurs enquêtes policières sont parfois les uniques témoins de ces cas quand d'autres restent à tout jamais gravés dans la mémoire collective. Qu'est-il arrivé à la jeune Lise, à Brossard, après une sortie en discothèque en mars 1990 ? Qui a sauvagement assassiné deux adolescentes à Saint-Simon en 1967 ? Qui est responsable du meurtre d'un couple de Disraeli en 1995 ? Et que s'est-il passé lors de cette dramatique soirée du Nouvel An 1979 à Chapais ?? Acte criminel ou simple accident, féminicide ou cambriolage maquillé, enlèvement ou départ volontaire, folie passagère ou meurtre prémédité, suspect tout désigné ou faussement accusé, les hypothèses de chacun de ces crimes réels et disparitions tragiques sont multiples. Avec rigueur et sensibilité, Annie Laurin et Michèle Ouellette redonnent de l'humanité à toutes ces victimes qui ne peuvent plus témoigner aujourd'hui.