Alba Donati menait une vie trépidante. Pourtant, à la cinquantaine, elle décide de tout quitter pour retourner à Lucignana, le village de Toscane où elle est née, et ouvrir sa librairie dans une jolie bâtisse à l'orée des bois, sur la colline. Avec seulement 180 habitants dans les environs, son entreprise semble vouée à l'échec. Ouverte en 2019 grâce à un financement participatif, la librairie affronte un incendie qui la détruit en partie, puis, un mois plus tard, les restrictions du confinement. C'est alors que s'organise autour d'Alba un étrange et vertueux mouvement de solidarité. Tout à la fois récit et manifeste, ce journal de bord chronique la vie d'une librairie et de ses lecteurs, jour après jour, joie après peine. L'occasion pour Alba d'évoquer un rêve partagé par beaucoup : recommencer à zéro. Trésor d'érudition, La Librairie sur la colline est aussi une réflexion brillante sur le sens de la vie et le rôle crucial qu'y joue, pour tous ceux qui le veulent, la littérature.