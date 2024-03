La légende du Bretteur qui se battait pour un petit pois

Bretteur est un jeune homme rebelle et insolent, réputé pour le maniement de sa lame. Populaire et soutenu par ses amis, il met en spectacle sa vaillance dans les joutes et lors de soirées à l'auberge. Mais la gueule de bois lui laisse parfois, au petit matin, le goût amer de ses origines roturières et de ses impossibles rêves de chevalerie.