En attendant Mimi

Ce matin-là, notre ourson a pris son courage à deux mains pour écrire une lettre à son amie Mimi, lui demandant de se retrouver au coeur d'un champ de fleurs. Son coeur s'emballe et, alors qu'il l'attend, il compte les pétales de fleurs pour découvrir si elle le rejoindra. Viendra-t-elle... ou non ? L'ourson n'abandonne pas et compte sous les nuages qui lui rappellent Mimi. Mais finalement, n'est-ce pas plutôt à lui de se déplacer, s'il souhaite lui parler ? Un album d'une grande tendresse pour parler d'un premier amour, de l'attente face à ces sentiments intenses, mais aussi pour montrer qu'il est bon d'oser agir soi-même plutôt qu'attendre tout de l'autre.