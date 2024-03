Apprendre en s'amusant, c'est possible, grâce à cette nouvelle collection de cahiers d'activités documentaires ! L'auteur propose des jeux variés (mots croisés, questions-réponses, schémas à compléter) autour des chats, de leur anatomie, des races les plus emblématiques, mais également les superstitions qui leur sont liées et leur représentation dans l'art et dans la littérature. A la fin de l'ouvrage, des solutions détaillées permettent à l'enfant d'en apprendre plus sur ces attachants compagnons.