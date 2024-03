" Cette nuit, j'ai lu Célestine. Ton texte m'a bouleversée, je n'ai pas pu m'arrêter. Je te dois une nuit blanche. " Amélie Nothomb Années soixante, quelque part dans la France profonde. Célestine, orpheline dès sa naissance, est élevée par de lointains parents qui n'avaient jamais voulu d'enfants. Dix-sept ans plus tard, l'adolescente se retrouve devant la Cour d'assises des mineurs. Mais que s'est-il donc passé pour que la ravissante et douce Célestine, dont l'avenir était plus que prometteur, soit jugée pour un crime dont tout semble l'accuser ? Lauréat du prix Chapel 2021 et deuxième liste du prix Rossel.