Revenu de la mort. Un médecin raconte cette expérience de mort imminente qui a changé sa vie

Quand il s'effondre dans la salle d'attente de son cabinet parisien, victime d'une rupture de l'aorte, ses chances de survivre sont extrêmement réduites. Quasi nulles. Il va mourir, là, sur son lieu de travail ou dans quelques minutes, sur le brancard du véhicule du SAMU qui l'amène aux urgences. Inconscient, il entreprend un chemin qui l'amène loin de tout ce brouhaha, du son strident de la sirène, du personnel médical qui s'affaire, de l'hôpital... Tout s'éloigne avec une infinie douceur, tout lui devient merveilleusement indifférent car il se passe quelque chose d'étonnant. Il a une intense certitude : il vient de franchir le seuil du monde de la vie pour pénétrer dans celui de la mort. Mais, il se sent bien, bien comme jamais. Et puis, ces visages autour de lui, ceux des personnes aimées disparues, avec ces regards bienveillants, remplis d'un amour jusque-là inconnu. Le docteur Gérard Dupeyrat, chirurgien maxillo-facial, fondateur de la Clinique du sourire, vit une expérience de mort imminente. Comme d'autres avant lui. Avant, ça ne l'intéressait pas. Maintenant, il sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Et c'est en scientifique qu'il va analyser ce qui s'est produit. Non, ce qu'il a vécu n'est pas une illusion liée à la réanimation, aux médicaments. Alors, il raconte...