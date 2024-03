Merci la Résistance !

A l'occasion du 80e anniversaire de la Libération de Paris, les Editions du Caïman se souviennent de l'année 1944, de la Résistance, des résistances. Si le 25 août 1944 reste la date symbolique d'un "Paris outragé, martyrisé mais libéré" , la Résistance sur le sol français est un état d'esprit, un cheminement, une lutte construite dès 1940. Du graffiti sur un mur à la lutte armée, la Résistance est multiple de 1940 à 1944. Antifascistes et internationalistes de la première heure, résistantes et résistants des villes et maquis, résistances de la classe ouvrière et de la paysannerie, libérateurs de 1944 ... Des maquis de la Lozère et du Morvan à la grève insurrectionnelle des cheminots, de la Libération de Marseille et de Pontarlier à l'entrée de la Nueve dans Paris, la Résistance est abordée sous toutes ses formes, de faits historiques peu connus à des personnalités marquantes. Il se conclut par un épisode inédit de la jeunesse de Missak Manouchian à Paris en 1934.