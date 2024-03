Après vingt ans d'arrêt et un confinement sportif, Léo a repris la pratique du judo. Il a trente-quatre ans. Il se pense dans la force de l'âge. Il veut passer sa ceinture noire. Mais très vite, ses genoux fragiles et la suite de l'histoire l'en empêchent. Convalescent, allongé sur son lit, Léo rassemble sur un petit chariot des livres, des carnets, des brouillons, des poèmes, l'enfance et ses souvenirs, tout une bibliothèque intime et surtout : le potentiel d'un brasier ! Portrait de famille, récit sportif et politique autant que quête existentielle, La Bagarre ! est le combat d'un homme - père, fils et frère - avec l'écriture et son histoire pour rester debout. Etonnant, profond, drôle, franc, parfois brutal mais jamais gratuit, le style de Léo Lebrun oscille entre Bukowski et Hemingway, explorant la souplesse et la dureté de la langue autant que celles de l'existence.