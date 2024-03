Les clefs de votre swing

Vous cherchez le meilleur livre de golf pour apprendre à swinguer ? Pour corriger vos défauts ? N'hésitez plus, cet ouvrage est fait pour vous. Jean Van de Velde, le golfeur français le plus connu dans le monde et Eric Douennelle, président de PGA France, l'association des pros français, s'appuient sur la trajectoire de votre balle. Ils vous expliquent pourquoi votre balle part dans telle direction et quelles en sont les causes. Avant évidemment de vous offrir les solutions pour maîtriser vos trajectoires. Un ouvrage indispensable pour comprendre le swing de golf, identifier et résoudre vos problèmes. Ou pour débuter, tout simplement.