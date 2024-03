Major Burns - tome 03. Les Pittoresques Expéditions du Major Burns

Du voyage, des découvertes, du rocambolesque, de l'humour... What else ? ! Burns et Wayne, ont pour mission d'accompagner le professeur Pool pour une expédition scientifique à travers le monde, loin de la grisaille londonienne. Ils vont faire des découvertes incroyables semées d'embuches, de surprises et de rencontres pour le moins inattendues ! Récupérer une carte au trésor sur le dos d'un cachalot en Méditerranée, visiter une crypte du XVIe siècle sur l'île de Malte, récolter du jus de momie en Egypte, observer l'un des plus beaux diamants en Inde, croiser un serpent de mer en Chine... Nos héros vont d'aventures en aventures ! Chaque histoire est accompagnée d'un texte sur les anecdotes historiques, aussi étonnantes qu'intéressantes, qui ont inspiré l'auteur.