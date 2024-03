Et ils eurent beaucoup d'emmerdes... - tome 01

Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants... et ensuite ? Mab s'empare des contes les plus célèbres pour en raconter la suite, l'histoire de ceux que l'on oublie trop souvent : les enfants. Qu'est devenu le fils du petit chaperon rouge et qui est son père ? Comment la fille du Prince Charmant a-t-elle pu se construire dans un environnement avec un père absent, trop occupé à sauver les damoiselles en détresse ?