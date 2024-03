La notion d'Etat est liée à celles de pouvoir souverain, d'organisation permanente, de territoire et de population. On peut dire, d'un point de vue institutionnel, que l'Etat est l'autorité souveraine qui exerce son pouvoir sur la population habitant un territoire déterminé et qui, à cette fin, est dotée d'une organisation permanente. Cet ouvrage expose la genèse de l'Etat en France puis analyse les relations de l'Etat au droit aujourd'hui. Il observe les rapports entre l'Etat et le citoyen, les services publics, la justice, les fonctionnaires, les collectivités territoriales. Il interroge enfin, à l'heure de la mondialisation, la place de l'Etat dans la société internationale.