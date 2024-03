Instants. The Art of Julie Mellan

Un artbook à l'ambiance douce et poétique... Julie Mellan n'a pas son pareil pour mettre en scène des animaux tendres et malicieux, rêveurs ou pleins de fougue, auquel elle donne vie avec talent. Cet artbook à l'ambiance douce et poétique plaira autant aux adultes amateurs de belles illustrations qu'aux enfants déjà friands de son univers.