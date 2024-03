SENTIERS D'ÉMILIE HÉRAULT

40 promenades faciles tout au long de l'année pour découvrir les richesses naturelles et patrimoniales du département de l'Hérault Le département de l'Hérault ressemble à un vaste amphithéâtre descendant en gradins successifs des montagnes des hauts cantons jusqu'à la plaine littorale et à la mer Méditerranée. Les Sentiers d'Emilie dans l'Hérault, ce sont 40 promenades de quelques heures très faciles à partager en famille ou entre amis. Des étangs du littoral au Parc naturel régional du Haut-Languedoc en passant par les contreforts du Larzac méridional, les garrigues odorantes du pic Saint-Loup, les terres rouges du Salagou, les plateaux du Minervois et les célèbres vignobles de Saint-Chinian et Faugères, ce guide vous fera découvrir une incroyable variété de paysages. A l'approche d'une nature sauvage exceptionnellement bien préservée, vous irez aussi à la découverte d'un riche patrimoine évoquant l'histoire des hommes depuis le néolithique jusqu'à nos jours. Bon pied, bon oeil, le bonheur simple est au bout du chemin ? !