Une histoire de la lecture

Célébration heureuse de la plus civilisée des passions humaines, cette histoire écrite du côté du plaisir et de la gourmandise est un livre savant qui se lit comme un roman d'aventures. Parti à la recherche des raisons qui ont fait aimer le livre, Alberto Manguel propose un étonnant récit de voyage à travers le temps et l'espace, dont chaque étape lui est occasion de détours, de visites, de réflexions profondes et d'anecdote réjouissantes. Passionnante, jubilatoire, cette "Histoire de la lecture", traduite en plus de vingt-cinq langues, a reçu en France le prix Médicis essai 1998.