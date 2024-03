Prendre en charge les adultes souffrant de TDAH

Le TDAH (Trouble Déficit d'Attention avec ou sans Hyperactivité) est encore mal connu chez l'adulte. Pourtant de nombreux enfants " hyperactifs " devenus grands continuent à être gênés par des difficultés d'attention, d'organisation, de planification et de régulation émotionnelle. Cet ouvrage a pour objectif de faire connaître la clinique du TDAH chez l'adulte, et d'aider les professionnels à comprendre la nature des difficultés auxquelles se heurtent ces patients. Les différentes interventions thérapeutiques efficaces sont exposées en détail de façon très pratique et illustrées de nombreux exemples cliniques. Le clinicien pourra ainsi disposer de plusieurs possibilités pour aider son patient adulte à mieux vivre avec son TDAH.