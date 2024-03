Licornia - Un nouvel arrivant

Chloé pensait s'être habituée aux surprises que réserve Licornia, mais lorsqu'un bébé licorne naît au refuge, elle est encore plus émerveillée que d'habitude ! Vite, il faut lui trouver une famille pour que ce bébé puisse grandir dans les meilleures conditions et s'épanouir. Mais une légende raconte que les licornes noires portent malheur, et le pelage de celle-ci est aussi noir que du charbon... Chloé parviendra-t-elle à prouver à tous les licorniens que ce bébé est aussi magique que les autres et à lui trouver une famille ?