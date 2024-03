Les citations réunies, toutes extraites des carnets de L'Etat de Poésie et regroupées sous forme d'Abécédaire, sont autant de petits cailloux blancs pour qui veut explorer la vie dans toute sa profondeur. Leur lecture revient à quitter les voies du divertissement pour emprunter des sentiers d'arête, à mi-chemin entre ciel et abîme. Ces aphorismes sont écrits avec les " mots qui viennent de l'Autre en moi " : s'ils sont des fulgurances, c'est qu'ils traversent un homme capable d'attraper au vol des paroles vibrantes et vivantes et de nous les tendre. Une fois sous nos yeux, à l'arrêt, nous reconnaissons que nous avions été traversés par ces mêmes vérités subtiles, parfois subversives. Mais sans l'art du philosophe et poète, elles nous auraient échappé. A l'écart de toute mode, l'oeuvre entière de Georges Haldas dont on récolte ici les fulgurances, témoigne que l'unique patrie, porteuse de vie, c'est la relation. A l'autre en soi, au monde, à ses violences et à son inviolable beauté.