L'Empire d'écume, T3 : La Guerre des éclats d'os

L'empire se meurt-il ? Deux ans se sont écoulés depuis que Lin Sukai a remporté sa première bataille en tant qu'impératrice, mais la paix demeure fragile et l'avenir incertain. Les Alanga se font de plus en plus nombreux, et la population de l'empire se méfie de ces créatures magiques aux pouvoirs terrifiants. Tandis que ses gouverneurs complotent, et que les sans-éclat redoublent d'hostilité, Lin découvre que sa vieille ennemie Nisong s'est alliée à Ragan, l'Alanga dévoyé. Son seul espoir se trouve dans l'Histoire de la Mer sans fin et de ses îles à la dérive. Les légendes parlent de sept épées à lame blanche, aux pouvoirs mystérieux. Si Lin parvient à s'en emparer avant ses adversaires, elle pourra peut-être sauver l'empire. Si elle échoue... " Un des meilleurs romans de Fantasy qu'il m'a été donné de lire depuis longtemps... Ce livre mérite une place à part. " Sarah J. Maas, autrice de Un palais d'épines et de roses