Penser comme un moine

Diplômé d'une école de commerce londonienne, Jay Shetty a abandonné son costume-cravate et s'est rendu en Inde pour devenir moine dans un ashram védique et consacrer sa vie à aider son prochain. Après trois ans de formation, d'enseignements et de méditation, son maître l'a convaincu que sa valeur et son impact social seraient bien plus grands s'il quittait la voie monacale pour transmettre son expérience au monde entier ; ce qu'il a fait. Avec ce livre pratique, plongez dans l'univers spirituel de Jay Shetty et apprenez à appliquer la sagesse intemporelle des moines au monde moderne, pour mener une vie moins stressante et plus épanouissante. Découvrez le véritable chemin ancestral vers le bien-être et la paix intérieure.