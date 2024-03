Au début du XXe siècle, les picture brides, des Japonaises qui ont quitté leur pays pour un mariage arrangé, affluent auCanada. Comme la plupart d'entre elles, Aika est passée du rêve à ladésillusion. Sa fille, Hannah, va connaître la vindicte, l'exil et lescamps de réfugiés, jusqu'au jour où sa route croise celle de Jack, un creekwalkersolitaire, en osmose avec la forêt, sur laquelle il veille depuis le départ deson frère à la guerre. Ces deux êtres, bercés dans leur enfance par les contesnippons pour l'une et les légendes amérindiennes pour l'autre, vont-ils réussirà panser leurs blessures ? Marie Charrel est journaliste et romancière. Son 7eroman, Les mangeurs de nuit, a reçu plusieurs prix littéraires.