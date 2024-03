Qu'y a-t-il au bout de la file ?

Que se passe-t-il là-bas ? Un colibri arrive à tire d'aile et prend sa place dans la longue file d'attente. Il est précédé par un moineau, une mésange, une hirondelle, un martin-pêcheur... une cinquante d'oiseaux de toutes sortes, jusqu'aux plus grands, le paon et l'autruche. Qu'attendent-ils tous ? Où s'apprêtent-ils à monter ? Et si les oiseaux, eux aussi, avaient le droit de découvrir d'autres horizons ?