Talentless - vol. 11

Que les Ennemis de l'Humanité soient expédiés au ghetto ! Désormais vus comme les véritables Ennemis de l'Humanité par le pouvoir en place, les Prodiges sont parqués dans un camp entouré d'une muraille et au milieu duquel trône un centre de détention. C'est là qu'ils doivent vivre sous l'étroite surveillance du gouvernement. Quant à Nana, elle vient de passer trois ans en prison, où elle s'est révélée être une prisonnière modèle... ce qui ne l'empêche pas d'échafauder un tout nouveau plan pour sauver ses camarades ! Ne manquez pas le nouveau volume de cette histoire au suspense haletant, où le bien et le mal se font face sur fond de rebondissements et de trahisons !