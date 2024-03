Les Légendaires - Stories T05. Kel-Cha et le destin de Jaguarys

Depuis la mort du roi et la disparition d'Anoth-Cha, c'est à Kel-Cha, son frère, que revient le trône de Jaguarys, cité secrète des jaguarians. Mais ce dernier ne se sent pas prêt à régner, ce qui arrange bien son oncle Soh-Khar qui se verrait bien prendre le pouvoir à sa place et ainsi accéder à la corne de Sygma capable d'exaucer les voeux pour accomplir ses plans funestes...