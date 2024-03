Angular et Node.js. Développement web Full Stack avec MEAN

Ce livre est un guide complet destiné aux développeurs web, disposant de bases en programmation et d'une compréhension élémentaire des concepts JavaScript, qui souhaitent apprendre à développer des applications web Full Stack modernes à l'aide de la stack MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node. js). L'auteur commence par une étude approfondie de JavaScript, couvrant les bases du langage telles que les variables, les boucles, les fonctions et les objets. L'introduction de TypeScript, extension améliorant la maintenabilité du code avec un typage statique, est également traitée. Les chapitres suivants se concentrent sur Node. js et MongoDB, expliquant l'installation, la configuration et l'utilisation de ces technologies pour créer des applications serveur robustes et gérer des bases de données NoSQL. Le livre explore également Angular, détaillant les concepts fondamentaux tels que les modules, les composants, les modèles, la liaison de données et les directives, ainsi que l'intégration d'un serveur Node. js dans une application Angular. Le routage d'Angular est également abordé en détail, expliquant la configuration de la navigation entre différentes vues et composants de l'application. Enfin, le livre couvre les tests, guidant les lecteurs à travers le processus de test des applications Angular et Node. js avec des frameworks tels que Jasmine et Jest, ainsi que le déploiement des applications en production. Avec ce livre, le lecteur aura toutes les cartes en main pour apprendre, tester et approfondir ses connaissances sur le développement web Full Stack avec la stack MEAN. "